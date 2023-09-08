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Dünya

Qatar Charity, Suriye'nin kuzeyinde 1680 konutluk kent projesi başlattı

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Qatar Charity, Suriye'nin kuzeyinde 1680 konutluk kent projesi başlattı

El Bab

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Gaziantep Valiliği koordinesinde, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak.

Bab merkezin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Susunbat köyü çevresine kurulacak "el-Kerame" kenti, yaklaşık 9 bin sivile ev sahipliği yapacak.

Qatar Charity'nin yeni kent projesinde, 1680 konutun yanı sıra anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami de yer alıyor.

Kent, 500 bin metrekarelik alana kurulacak.

Bab'daki temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller de katıldı.

Suriye'deki temel atma merasimine eş zamanlı olarak Ankara'da da imza töreni düzenlendi.

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