Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Yerel basındaki haberlere göre, merkez üssü Kuzey Adası’ndaki Paraparaumu şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 19.38'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.