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Dünya

Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 15.02.2023
Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, merkez üssü Kuzey Adası’ndaki Paraparaumu şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 19.38'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar bildirilmedi.

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