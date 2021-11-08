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Dünya

Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist temyize gitmeye hazırlanıyor

Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın ömür boyu hapis cezasını temyize götürmeyi düşündüğü açıklandı.

Recep Şakar   | 08.11.2021
Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist temyize gitmeye hazırlanıyor

Queensland

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 31 yaşındaki terörist, hapishanedeyken "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı için hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ileri sürdü. 

Teröristin avukatı Tony Ellis, müvekkilinin hapishanede kendisine nasıl davranıldığını anlatan yaklaşık 15 sayfalık yazı gönderdiğini belirterek, "Bununla, tutukluyken adil yargılanmayı engelleyen insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını kastediyor. En basit çıkış yolunun suçunu kabul etmek olduğuna karar verdi." ifadelerini kullandı. 

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Tarrant’ın artık bir şüpheli değil hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ancak insan gibi muamele görme hakkı bulunduğunu savunan Ellis, temyiz hakkının kurbanların aileleri ve toplumun birçok kesimi üzerinde neden olabileceği büyük sıkıntının farkında olduğunu söyledi.

Ellis, "Yine de müvekkilinin talimatlarını yerine getirmek her avukatın görevidir ve bu dava muhtemelen mesleki zorlukların zirvesi olsa da her sanık veya hükümlü, mahkemeye erişim hakkını kullanma hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.

Terör saldırısında kardeşi ve babası öldürülen Abdullah Naeem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, katilin "oyun oynadığını" söyledi. 

Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

Acılı ailelerin daha fazla travma yaşamasına gerek kalmadan temyizin yasal olarak durdurulmasını umduklarını vurgulayan Naeem, "Ömür boyu hapis, yaptığı şey için hafif bir cezadır." dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020’de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesindeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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