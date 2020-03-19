Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını kapattı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid-19 nedeniyle bugün gece yarısından itibaren Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.
Melbourne
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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.
Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, "Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda'yı Kovid-19'dan korumak için önlem alınması gerekiyordu.’’ ifadelerini kullandı.
''Risk almak istemiyoruz''
Dünyadaki birçok ülkeden salgın haberlerinin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik'ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.
Yeni Zelanda’da son verilere göre toplam 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.