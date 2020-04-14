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Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan can kaybı artıyor

Yeni Zelanda’da son 24 saatte 4 kişi daha yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Recep Şakar   | 14.04.2020
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan can kaybı artıyor

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Zelanda’da son 24 saatte 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 9’a yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Wellington ve Christchurch kentlerinde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 4 erkek hastanın yaşamını yitirdiğini çıkladı.

Yaşları 70 ila 90 aralığında değişen dört kişinin ölmesiyle ülkedeki can kaybının 9’a yükseldiğini aktaran Dr. Ashley Bloomfield, 64 bin 400 kişiye yapılan testler sonucunda toplam vaka sayısının da bin 366’ya ulaştığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan 628 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getiren Dr. Bloomfield, biri kritik durumda 15 kişinin de hala hastanede olduğunu sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 Mart'tan bu yana OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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