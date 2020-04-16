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Dünya

Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi

Belarus’ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kadının bebekleri sağlıklı doğdu.

Ali Cura   | 16.04.2020
Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi

Minsk

Belarus'un başkenti Minsk’te 6 No’lu Şehir Hastanesi Yöneticisi Dmitriy Nikitin, Belarus-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hastanede Kovid-19 teşhisi konulan 3 hamile kadının doğum yaptığını bildirdi.

Hamile kadınların bazısının normal, bazısının da sezaryen yöntemiyle doğum yaptığını belirten Nikitin, "Hastalarımız kendilerini iyi hissediyor. Doğan çocuklar sağlıklı ve kontrol aşamaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nikitin, bebeklerin Kovid-19 testlerinin sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, daha sonra bebeklerin anneleriyle taburcu edileceklerini kaydetti.

Belarus'ta son bir günde 476 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 bin 204'e, ölü sayısı ise 4 kişi artarak 40'a ulaştı.

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