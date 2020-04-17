ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
ABD’de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Washington
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD’de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.