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Dünya, Koronavirüs

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Çin'in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım." ifadesini kullandı.

Yusuf Özcan   | 17.04.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu." dedi.

Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla ilgili Fransa, Almanya ve İtalya'nın, Çin veya Rusya ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Macron, "Çin'in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu." ifadesini kullandı.

Macron, salgından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerine destek verilmemesi halinde İtalya, İspanya ve belki Fransa'da popülistlerin zafer elde etmesine katkıda bulunulacağını kaydetti.

Salgının yol açtığı krizin yönetiminde en zengin AB ülkelerinin daha fazla sorumluluğu bulunduğunu aktaran Macron, "AB'nin siyasi bir proje mi veya (ekonomik) bir pazar mı olduğu konusunda karar vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ben siyasi bir proje olduğunu düşünüyorum. (AB'yi) Daha da ileriye taşımazsak Avro grubu ve Avrupa düşüncenin yıkılma riski bulunuyor. Bazılarını feda ettiğimiz bir pazara sahip olamayız." değerlendirmesinde bulundu. 

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