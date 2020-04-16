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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi.

Yusuf Özcan   | 16.04.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı

Paris

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye ulaştığını söyledi.


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Kovid-19 nedeniyle 6 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 305 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, salgının başından bu yana hastanelerde bulunanların sayısının ikinci kez gerilediğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1812 artarak 32 bin 812'ye çıktığını belirtti. 

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 753 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 60'a, yaşlı bakımevlerinde 6 bin 860'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 17 bin 920 olduğunu kaydetti. 

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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