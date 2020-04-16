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Dünya, Koronavirüs

G7'ye öncü rol oynama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında G7 ülkelerinin öncü rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 16.04.2020
G7'ye öncü rol oynama çağrısı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 gündemiyle gerçekleştirilen G7 Liderleri video konferansı bitiminde ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, mevcut krizin aşılması ve ardından güçlü ekonomik toparlanma sağlamak için ticaretin önemine vurgu yapıldı.

AB'nin özellikle Afrika'da olmak üzere en savunmasız ülkelerle dayanışma içinde olacağı ifade edilen açıklamada, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesine katkı sağlamak için 4 Mayıs'ta bir bağış etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin mevcut uluslararası kurumlarla ve çok taraflı biçimde küresel çabalarda "öncü" rol oynaması gerektiği belirtildi.

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