Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak
New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi Binası, 27 Eylül pazartesi gününden itibaren vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak.
New York
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.
Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında yer alan Türkevi binasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.
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