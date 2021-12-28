Dolar
11.80
Euro
13.34
Altın
1,806.23
ETH/USDT
3,814.00
BTC/USDT
47,627.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı

Gökhan Kavak   | 28.12.2021
Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı

İstanbul

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attığı açıklandı.

İmza törenine, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Yapı Merkezi Başkan Yardımcısı Erdem Arıoğlu katıldı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Twitterdan yaptığı açıklamada, "Bugün Yapı Merkezi şirketimiz Tanzanya'da 1. ve 2. etaplarının inşaatına devam ettiği Hızlı Tren Yolu (SGR) Projesinin 3. etabının da inşası için Tanzanya Demiryolları İdaresi ile anlaşma imzaladı." ifadesini kullandı.

İmza törenine başbakan, ulaştırma bakanı ve birçok bakanın da katıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin tamamlanmasıyla Darüsselam ile Mwanza arasındaki birçok şehre tren ile ulaşılabileceğini belirtti.

364 kilometre uzunluğundaki demir yolu yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak.

Proje kapsamında yaklaşık 2 bini Türk vatandaşı olmak üzere 14 binden fazla çalışan istihdam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı

Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı