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Dünya

WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana ortalama yüzde 69 düşüş olduğunu açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı   | 13.10.2022
WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var

Ankara

WWF Yaşayan Gezegen Raporu 2022'ye göre, yaban hayatında omurgalı popülasyonu 1970'ten bu yana ortalama yüzde 69'luk, Latin Amerika ve Karayipler'deki popülasyon ise ortalama yüzde 94'lük bir düşüş yaşadı.

Küresel tatlı su türleri ise ortalama yüzde 83 azaldı.

Habitat kaybı, avcılık, istilacı türler, kirlilik, iklim değişikliği ve hastalıklarını biyoçeşitliliğin azalmasında etken olarak tanımlayan rapor, politika üreticilerini doğal kaynakların gerektiği gibi değerlendirilmesi için ekonomilerini dönüştürmeye çağırdı.

WWF ABD Direktörü Carter Roberts, "Dünya, geleceğimizin iklim değişikliğini ele almaya olduğu kadar doğal yaşam kaybını tersine çevirmeye de bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Birini çözmeden diğerini çözemezsiniz." dedi.

WWF'nin bilim insanlarından Rebecca Shaw, "Yaban hayatı popülasyonlarındaki bu düşüşler sağlığımız ve ekonomimiz için korkunç sonuçlar doğurabilir. Doğal sistemlerin çökmesini derinden önemsemeliyiz çünkü aynı kaynaklar insan yaşamını sürdürür." diye konuştu.

Raporda, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını, yönetimini ve liderliğini tanımanın ve bunlara saygı duymanın, doğaya pozitif bir gelecek sağlamak için zorunlu olduğu vurgulandı.

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