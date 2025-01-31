WhatsApp: İsrail merkezli casus yazılımla 90 kişi hedef alındı
Meta çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi.
İstanbul
The Guardian gazetesinin haberine göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin "Paragon Solutions" adlı İsrail şirketinin casus yazılımıyla hedef alındığına ve "muhtemelen tehlikeye atıldığı" konusunda oldukça emin olduğunu duyduklarını belirtti.
Saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğunun net bilinmediğini belirten yetkili, bu saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiğine inandığını ifade etti.
Yetkili, WhatsApp'ın, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirkete karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.
Şirket yetkilisi, siber saldırılara işaret ederek "Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." diye konuştu.
Whatsapp'ın, söz konusu saldırıdan etkilenmiş olduğunu düşünülen kişileri doğrudan bilgilendirildiği kaydedildi.
Saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken Paragon ise henüz iddialara yanıt vermedi.
Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişi, WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tamamen erişebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.