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Dünya

Von der Leyen: AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı

AB Komisyonu, ay ortasında konuyla ilgili acil eylem planı açıklayacak.

Selen Temizer   | 06.07.2022
Von der Leyen: AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'nın doğal gazı tümüyle kesmesi ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Fransa'nın Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumlarının yapıldığı Strazburg kentinde basın toplantısında konuştu.

Enerji tedarikine değinen von der Leyen, "Gaz tedarikimizi her şeyden önce Rusya'dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendiriyoruz. Çabalarımız şimdiden büyük bir fark yaratıyor." dedi.

Mart ayından bu yana, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan küresel LNG ihracatının 2021 yılına göre yüzde 75 arttığını söyleyen von der Leyen, ABD'den AB'ye LNG ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ifade etti.

Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." diye konuştu.

Halihazırda kesintilerden etkilenen AB ülkesi sayısının 12 olduğunu belirten von der Leyen, bu nedenle ay ortasında bir acil durum planı açıklayacaklarını yineledi.

Von der Leyen, "Tümüyle bir kesinti durumunda gazın en çok ihtiyaç duyulan yere akmasını sağlamalıyız. Avrupa dayanışmasına sahip olmalı, ortak pazarı korumalıyız." şeklinde konuştu.


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