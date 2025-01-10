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Dünya

Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etti.

Sinan Doğan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

Bogota

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 125 ülkeden delegasyon katıldı.

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in başkanlık kuşağını takdim etmesinin ardından Maduro, 2025-2031 dönemi için yemin ederek görevine resmen başladı.

Tören için yetkililere teşekkür eden Maduro, "Venezuela'nın tarihi, asil ve cesur halkı ve tüm emirlerini yerine getireceğim bu Anayasa önünde yemin ediyor, yeni barış, refah ve yeni demokrasi dönemini başlatıyorum. Bu yeni başkanlık dönemi, barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

Maduro'nun yemin töreni nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Venezuela'da, iktidar partisi destekçileri kutlamalar düzenledi.

Venezuela, Kolombiya ile kara sınırını geçici olarak kapattı

Maduro'nun yemin töreni öncesinde, komşu ülke Kolombiya ile kara sınırını geçici olarak kapattığını ve uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Tachira Eyaleti Valisi Freddy Bernal, yaptığı açıklamada, uluslararası bir komplo iddiası nedeniyle Kolombiya sınırının kapatıldığını bildirdi.

Bugün yerel saatle 05.00'te uygulamaya konulan kararın 13 Ocak Pazartesi gününe kadar süreceğini ifade eden Bernal, "Venezuelalıların ve özellikle bu sınırın huzurunu bozmaya yönelik uluslararası bir komplo hakkında bilgi sahibiyiz." dedi.




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