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Dünya

ABD, Maduro için koyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara yükseltti

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında daha önce koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü, 25 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Hakan Çopur  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD, Maduro için koyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara yükseltti Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'ya yeni yaptırımlar açıkladı.

Kirby, ABD yönetiminin 2020'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında konulan 15 milyon dolarlık ödülün miktarını, 25 milyon dolara yükselttiklerini belirtti.

Maduro'nun son seçimlerde bir kez daha "demokratik normları çiğnediğini" savunan Kirby, ABD yönetimi olarak buna gereken cevabı vereceklerini söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Pedrino'nun yakalanması için bilgi verilmesi karşılığında da 15 milyon dolar ödül koyduklarını ifade eden Kirby, Maduro'nun yakın çevresindeki 7 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için bugün yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, 28 Temmuz'daki seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Gonzalez, kısa süre önce Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı" sıfatıyla ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanmıştı.

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