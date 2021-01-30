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Dünya

Ürdün Kralı II. Abdullah: Filistin meselesinde adil çözüm olmadan bölgede istikrar ve barış sağlanamaz

Ürdün Kralı II. Abdullah,"Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü gerçekleşmeden bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar ve barış sağlanamaz." dedi.

Mehmet Nuri Uçar,Laith Al-jnaidi   | 30.01.2021
Ürdün Kralı II. Abdullah: Filistin meselesinde adil çözüm olmadan bölgede istikrar ve barış sağlanamaz

Jordan

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini, aksi halde bölgede güvenlik, istikrar ve barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün resmi ajansı Petra'ya verdiği mülakatta, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Ürdün Kralı, Filistin halkının yanında olduklarını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

"Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü gerçekleşmeden bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar ve barış sağlanamaz." diyen Abdullah, söz konusu çözümün kardeş Filistin halkının tüm meşru haklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Filistin davası, Ürdün için merkezi bir meseledir"

Ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Abdullah, "Filistin davası, Ürdün için merkezi bir meseledir." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan vakıf malları üzerindeki himayesini sürdüreceğini, Kudüs'teki kutsal yerlerin yanı sıra Arap, İslami ve Hristiyan kimliklerini korumak adına her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

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