Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda yardımlarını eşit dağıtma kararını protesto etti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Said İbicioğlu   | 21.02.2021
UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı, Mülteciler Halk Komitesi tarafından eş-Şati kampındaki bir yardım dağıtım merkezinin önünde, UNRWA'nın hizmetleri azalttığı gerekçesiyle gösteri düzenlendi.

Komitenin kamp sorumlusu Nasr Ahmed AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteri, gıda yardımlarının birleştirilmesi konusunda mültecilere karşı aldığı haksız kararın halkta oluşturduğu öfkeyi ifade etmektir." dedi.

Ahmed, söz konusu kararın 770 bin mülteciyi etkilediğini ve mültecilerin kendileri için uygun yardımları almaktan mahrum kaldığını ifade etti.

Ahmed ayrıca, UNRWA'ya kararından dönmesi için baskı yapmak için 20.00'a kadar Gazze'deki mülteci kamplarında bulunan birçok dağıtım merkezinin faaliyetinin engelleneceğini belirtti.

UNRWA, yoksul ailelere daha fazla gıda sağlarken, son dönemde gıda yardımını tüm yararlanıcı ailelere eşit olarak dağıtma kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ilk ölen gösterici defnedildi

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ilk ölen gösterici defnedildi

UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

AB Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 2 ölü

Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 2 ölü
Myanmar'da protestocular polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren göstericiyi andı

Myanmar'da protestocular polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren göstericiyi andı
Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi

Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi