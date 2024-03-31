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İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail'in yıktığı camilerde ezanlar susmuyor

El- Mahatta Camisi'nde ezan okuyan Yasir Hassune, "Soykırıma, açlığa, yıkıma ve ibadethanelere dönük savaşa rağmen her gün Mahatta Camisi'ne gelip ezan okuyoruz ve namaz kılıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Gülşen Topçu  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Gazze'de İsrail'in yıktığı camilerde ezanlar susmuyor

Gazze

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yüzlerce camiyi yıktı ama ezanları susturamadı.

İsrail'in Gazze'de büyük yıkıma neden olan saldırılarından ibadethaneler de nasibini aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 29 Mart'taki verilerine göre, Gazze'de 227 cami tamamen, 294'ü ise kısmen yıkıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde ile El-Mahatta camileri bunlara sadece birkaç örnek. İsrail her ne kadar camileri yıkarak ezanları susturmaya çalışsa da Filistinliler buna izin vermemekte kararlı.

Yıkıma rağmen, ezan okuyarak camiyi ayakta tutmaya çalışıyor

Filistinli genç Yasir Hassune (23), Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan Mahatta Camisi'ne gidip vakit namazları için ezan okuyor.

AA muhabirine konuşan Hassune, "Soykırıma, açlığa, yıkıma ve ibadethanelere dönük savaşa rağmen her gün Mahatta Camisi'ne gelip ezan okuyoruz ve namaz kılıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Küçüklüğünden beri bu camide ezan okuduğunu dile getiren Hassune, soykırım, açlık ve ibadethaneleri hedef alan saldırıların durmasını istedi.

Caminin tek ayakta kalan parçası, ezan okunan minaresi

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen Avde Camisi'nin ise bugün sadece minaresi ayakta duruyor.

İsrail saldırılarından önce yüzlerce kişinin ibadet ettiği, ders halkalarına katıldığı, ramazan ayında en güzel şekilde süslediği, itikafa girdiği, ihtiyaç sahiplerine iftar verilen cami bugün bir moloz yığınından ibaret.

Ancak her şeye rağmen, ayakta kalan minareden yükselen ezanlar daha önce olduğu gibi Müslümanları beş vakit namaza çağırmaya devam ediyor.

İsrail, camileri yıkarak Filistinlilerin ramazan sevincini de ellerinden aldı

Geçmiş ramazanlarda camilerin ibadet edenlerle dolup taştığını ve o günleri hasretle yad ettiğini söyleyen Avad Şurefa Muhammed (55), "İsrail, evlerimizi ve camilerimizi yıktı. Filistinlileri öldürdü ve yerinden etti. Ramazan sevincini de kursağımızda bıraktı." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle her şeyin mahvolduğunu vurgulayan Muhammed, saldırıların sona ermesini, camilerin yeniden imar edilerek minarelerden ezanların yükselmesini ve insanların barış ve huzur içinde yaşamasını diledi.

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