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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden'ın New York'taki konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 Başkanlık Seçimleri çerçevesinde New York'ta düzenlenen bağış kampanyasında yaptığı konuşma, protestocular tarafından defalarca kesintiye uğratıldı.

Mücahit Oktay  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
ABD Başkanı Biden'ın New York'taki konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Demokrat Partinin, Manhattan'daki ünlü gösteri merkezi "Radio City Music Hall" binasında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlediği ve 25 milyon dolardan fazla bağışın toplandığı gecede, Biden'ın konuşması, çok sayıda protestocu tarafından defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları, diğer protestocular tarafından kesilmeye devam edildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin dışında ABD Başkanı Biden'ın kampanyası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili tepkilere de sahne oldu.

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.

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