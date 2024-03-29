Dolar
32.36
Euro
34.98
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,529.90
BTC/USDT
69,869.00
BIST 100
9,151.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, New York'ta bağış kampanyasını yapacağı binanın önünde protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York’ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi.

Mücahit Oktay  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Biden, New York'ta bağış kampanyasını yapacağı binanın önünde protesto edildi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.

25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti’nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden’la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.

İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD’nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, “Soykırımcı Joe”, “Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek” şeklinde slogan attı.

Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze’de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York’ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.

Biden’ın, Obama ve Clinton’ın yanı sıra bir çok ünlü ismin de katılacağı etkinlikte toplayacağı bağış miktarının 25 milyon doları bulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 2 zanlının "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi

Benzer haberler

Biden, New York'ta bağış kampanyasını yapacağı binanın önünde protesto edildi

Biden, New York'ta bağış kampanyasını yapacağı binanın önünde protesto edildi

New York polisi Filistin destekçisi göstericilere sert müdahale etti

New York'un ilerici Demokratlarından ABD Başkanı Biden'a boş oylarla Gazze mesajı

Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto

Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto
Protestocular, Gazze için New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerini kapattı

Protestocular, Gazze için New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerini kapattı
Yunanistan'da eylemciler NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu

Yunanistan'da eylemciler NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet