Avrupa'da Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi
Avrupa'nın birçok ülkesinde sokaklara çıkan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.
Stockholm/Amsterdam/Berlin
İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için Paskalya kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı.
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 5 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.
"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.
Gösteriye katılan yazar ve aktivist Samuel Girma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmamasını istedi.
Girma, "İsrail Eurovision'a katılmayı hak etmiyor. Katil ve soykırımcı bir ülke müzik yarışmasına katılamaz. İsrail soykırımcı bir ülkedir." ifadelerini kullandı.
İsveç'te 30 Mart cumartesi Paskalya bayramında ailesi ile geleneksel Paskalya yemeği ve kutlamasına katılmayan yüzlerce kişi, Gazze halkı ile dayanışma gösterisine katılma kararı aldı.
Hollanda
Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.
Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur, "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.
Göstericiler ellerinde, "Topraklar işgal altındayken adalet sağlanamaz", "Soykırımı durdur" ve "İsrail'in suçlarına para yok" yazılı dövizler taşıdı.
Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek ve binlerce dönüm araziye el koyarak baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.
"İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor"
Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Murat Gök, konuşmasında İsrail'in işgal ve ilhak politikalarını eleştirerek, "İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor. İsrail, son altı ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 binden fazlası çocuk olmak üzere 32 binden fazla Filistinliyi öldürdü, şimdi de milyonlarcasını açlığa terk ediyor." dedi.
Göstericilerden Nanda Milbreta, İsrail'in, Gazzelileri aç bırakmasının berbat bir şey oluğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, "Bu bir savaş suçu. Metrelerce ötede dünyadaki birçok şeye ulaşabiliyorken Gazzedekilerin suya, elektriğe, gıdaya erişimi yok. Bu kasıtlı olarak yapılıyor ve insanların ve çocukların kıtlığa terk edildiğini görmek çok kötü. Bu onların vücudunda kalıcı hasarlara ve sağlık problemlerine sebep olacak, tabi hayatta kalabilirlerse." ifadelerini kullandı.
Filistinliler için Toprak Günü'nün önemini "Filistinli Cesur Kız" olarak tanınan aktivist Ahed Tamimi'nin "Bana Dişi Aslan Derler: Filistinli Bir Kızın Özgürlük Mücadelesi" başlıklı kitabından öğrendiğini anlatan Milbreta, "Toprak gününe özel bir gösteri yapılmış olmasını görmek beni sevindirdi." diye konuştu.
Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Almanya
Başkent Berlin’de "Savaşa hazır olmak- bir daha asla!" sloganıyla düzenlenen "Paskalya Yürüyüşü"ne yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Göstericiler, Ukrayna ve Gazze’de ateşkes sağlanması ve diplomatik çözümün bulunması için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu ve Ukrayna ve İsrail’e silah sağlanmamasını talep etti.
Eylemde üzerinde "Rusya ile dostluk- Yaşasın Filistin", "Gazze’de soykırım", “Gazze’ye özgürlük. 32 bin ölü ve dünya seyrediyor" ve "Rusya karşı savaşı durdurun" yazan dövizler taşındı.
Yürüyüş kapsamında yapılan konuşmalarda, Almanya’nın NATO’dan ayrılması, silah ihracatlarının durdurulması, sığınmacıların haklarının artırılması ve Avrupa’nın güvenlik düzenine Rusya’nın da dahil edilmesi istendi.
Gösteriye katılan Rosmarie Matros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşananların tamamen felaket olduğunu belirterek, "Dünya seyrediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Politikacılar bunun için boş konuşuyor. İsrail'e durmaksızın silah ve para sağlanıyor." dedi.
Birleşmiş Milletler'de (BM) tüm kararların sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Matros, "Gazze'de akıl almaz bir sefalet olduğunu düşünüyorum. Burada hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Altyapı çöktü, insanlar öldürülüyor, hastaneler artık yok. Hiçbir şey yok. Çocuklar için üzülüyorum. Bence bu kötü bir şey. Ayrıca savaşı bitirmek için bir reçetem var. Eğer bir günden diğerine İsrail'e hiç para ve silah gönderilmezse, savaş çok hızlı bir şekilde biter." şeklinde konuştu.
"Paskalya Yürüyüşleri" ülkenin diğer şehirlerinde de düzenlendi.
Stuttgart’ta 2 bin, Bremen’de 1000, Köln’de 700 ve Münih’te 500 kişinin gösterilere katıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.