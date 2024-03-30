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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic hükümeti kurma görevini Milos Vucevic'e verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümet kurma görevini Milos Vucevic'e verdi.

Ahmet Nurduhan  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic hükümeti kurma görevini Milos Vucevic'e verdi

Belgrad

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Aralık 2023'te yapılan genel seçimlerin üzerinden 105 gün geçmesinin ardından hükümet kurma görevini Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Vucevic'e verdiğini duyurdu.

Vucevic'in bu görev için profesyonel ve kişisel niteliklere sahip olduğuna inandığını ifade eden Vucic, "Önceki dönemde Savunma Bakanlığı gibi zorlu bir görevi yerine getiren Vucevic'e güvendiğini" kaydetti.

Vucic, paylaşımında, "Sırbistan'ın yeni Başbakanı, ülkenin geleceği ve Avrupa yolunda ilerleyişi açısından önem taşıyan ve tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan programları sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji, altyapı geliştirme, ekoloji, enerji, tarım ve turizm alanlarındaki projeleri uygulamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sırp lider Vucic'in SNS liderliğinden istifa ettiği 27 Mayıs 2023'ten bu yana parti liderliği görevini yürüten Vucevic, 2022'den beri Savunma Bakanı'ydı.

Bu arada, Sırbistan Ulusal Meclisinin gelecek günlerde yapacağı oturumda, Vucevic'in başbakanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanlığına bu döneme kadar Başbakanlık yapan Ana Brnabic seçilmişti.

Sırp İlerleme Partisi, 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardı

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler, 17 Aralık 2023'te yapılmış; muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını belirtmiş ve bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini istemişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, seçim sonucuna günlerce itiraz etmişti.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK), 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.​​​​​​​

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