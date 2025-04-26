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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze'de çocukların "açlıktan öldüğünü" belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani yardım ve temel malzemelerin ihtiyacına değindi.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'de kadın ve çocukların yemek almaya çalıştığı bir fotoğrafı paylaştı.

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Lazzarini, "İsrail hükümeti, (Gazze'ye) gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşanan açlığa dikkati çeken Lazzarini, "Bu siyasi sebeplerden insan eliyle oluşturulmuş aç bırakmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, İsrail'in neredeyse 2 aydır Gazze'ye insani yardım ve temel ihtiyaçların girişini engelleyen bir kuşatma uyguladığına vurgu yaparak, yardım ulaştırılması çağrılarının dikkate alınmadığını belirtti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını" bildirmişti.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısı 117 bin 416'ya yükseldi.

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