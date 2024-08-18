Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,662.80
BTC/USDT
59,763.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ula Yönetim Merkezi'nde Muğla'da çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Ankara

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT Arabi muhabiri Berhum'a saldırısını lanetledi
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Benzer haberler

Netanyahu, Hamas'la esir takası için "çok komplike" müzakereler yürüttüklerini açıkladı

Netanyahu, Hamas'la esir takası için "çok komplike" müzakereler yürüttüklerini açıkladı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Filistin: Batı Şeria'da yerinden edilen bedevi toplulukların sayısı 40'a ulaştı

İsrail basınına göre, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında Philadelphia koridoru anlaşmazlığı henüz çözülmedi

İsrail basınına göre, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında Philadelphia koridoru anlaşmazlığı henüz çözülmedi
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi

Oslo'da Filistin'e destek gösterisi
Dünya Doktorları Derneği'nden insani yardım çalışanlarına destek çağrısı

Dünya Doktorları Derneği'nden insani yardım çalışanlarına destek çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet