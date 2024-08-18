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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Oslo'da Filistin'e destek gösterisi

Norveç'in başkenti Oslo'da İsrail'in Gazze'de eğitim kurumlarına yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistinli öğrenci ve öğretmenlere destek için bir araya geldi.

Melike Pala  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi

Ankara

Norveç yayın kuruluşu NRK'nin haberine göre, binlerce kişi Filistin'deki öğrenci ve öğretmenlerle dayanışma göstermek ve İsrail'in eğitim kurumlarını hedef alan saldırılarını protesto etmek için başkent Oslo'nun merkezindeki Youngstorget Meydanı'nda toplandı.

Öğretmenlerle üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu kalabalık arasında Gazze'de tıp öğrencisi 23 yaşındaki Manar Hazem Al Khodari de yer aldı.

Eğitimini Oslo Üniversitesi'nde tamamlamak amacıyla Norveç'e gelen Filistinli 10 tıp öğrencisinden biri olan Khodari, Gazze'de çalıştığı hastanelerdeki "korkunç" durumu anlattı.

Khodari, Gazze'deki her saniyenin "çok tehlikeli" olduğunu ifade ederek, "Başsız bir ceset ya da ampute edilmiş bir çocuk görmeden bir gün geçiremezsiniz. Bu korkunç bir şey." dedi.

İsrail'in saldırıları sebebiyle toplam 16 kez zorla yerinden edildiğini ancak buna karşın yaralılara yardım etmek için çalışmaya devam ettiğini anlatan Khodari, diplomasını alır almaz Gazze'ye geri döneceğini belirtti.

"Okulların yaklaşık yüzde 90'ı bombalarla yıkılmış durumda"

Oslo'daki Filistin Komitesi Başkanı ve organizatör Anine Barg, gösterinin Filistinli çocuklara, öğretmenlere, profesörlere ve öğrencilere destek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Barg, "Bugün, Gazze'deki çocukların ve öğrencilerin gidecek okulları olmadığını hatırlıyoruz çünkü okulların yaklaşık yüzde 90'ı bombalarla yıkılmış durumda. Tamamen yıkılmamış olanlar da mülteci kamplarına dönüştürüldü. Ama onlar da saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Norveç Eğitim Derneği mensubu öğretmenler "Okulların bombalanmasını durdurun." yazılı pankart açarken, göstericiler Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

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