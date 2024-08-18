Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,645.10
BTC/USDT
59,957.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti

Yemen'in birçok kentinde 8 Ağustos'ta yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 12 binden fazla ailenin, ülkenin orta kesimlerindeki Marib vilayetine sığınmak zorunda kaldığı bildirildi.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminin yayımladığı raporda, selden dolayı yerinden olanların durumu hakkında bilgi verildi.

Ağustos ayının başından bu yana sel felaketine maruz kalan 12 binden fazla ailenin Marib vilayetine geldiği aktarılan raporda, bu ailelerin oldukça zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Raporda, 3 bin 673 ailenin selden büyük zarar gördüğü, 8 bin 689 ailenin ise kısmi etkilendiği kaydedildi.

Sel sebebiyle 7 okulun tamamen tahrip olduğu, 15 okulun ise kısmen zarar gördüğü belirtilen raporda, ayrıca 15 sağlık merkezinin de zarar gördüğü paylaşıldı.

Raporda, sel sebebiyle 4'ü kadın, 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Marib'teki resmi makamlar, geçen hafta yaptıkları açıklamada sel sebebiyle vilayete gelen aile sayısının 7 bin olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), mart ayının başından 9 Ağustos'a kadar Yemen'de yaşanan seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını, 34 binden fazla ailenin de sellerden etkilendiğini açıklamıştı.

Yemen'de 10 yıldır devam eden çatışmaların 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığı, bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin Marib'de bulunduğu belirtiliyor.

Marib'de gelir seviyesi çok düşük olan iç göçmenler, zorlaşan hayat şartları altında büyük bir insani dram yaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi
Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist Irak sınırında etkisiz hale getirildi
İzmir Yamanlar'daki yanan alanlar havadan görüntülendi
MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Benzer haberler

Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti

Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti

Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık

BM'den Yemen'de sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı

Yemen ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Yemen ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi
Sudan'daki şiddetli yağışlar, savaş nedeniyle yerinden edilmiş binlerce kişiyi olumsuz etkiledi

Sudan'daki şiddetli yağışlar, savaş nedeniyle yerinden edilmiş binlerce kişiyi olumsuz etkiledi
Kuveyt'ten Yemen'deki sel felaketinden etkilenenlere 165 bin dolar acil yardım

Kuveyt'ten Yemen'deki sel felaketinden etkilenenlere 165 bin dolar acil yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet