Dünya

UNICEF: Dünyada 417 milyon çocuk kritik öneme sahip en az iki alanda yoksunluk çekiyor

UNICEF, 130'dan fazla düşük ve orta gelirli ülkeden elde edilen verilere göre dünyada 417 milyon çocuğun, sağlıkları, gelişimleri ve refahları için kritik öneme sahip en az iki hayati alanda ciddi şekilde yoksunluk çektiklerini açıkladı.

İslam Doğru  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
UNICEF: Dünyada 417 milyon çocuk kritik öneme sahip en az iki alanda yoksunluk çekiyor Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

New York

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 130'dan fazla düşük ve orta gelirli ülkeden elde edilen verilere göre dünyada 417 milyon çocuğun, sağlıkları, gelişimleri ve refahları için kritik öneme sahip en az iki hayati alanda ciddi şekilde yoksunluk çektiklerini açıkladı.

UNICEF, Dünya Çocuk Günü nedeniyle, "Dünya Çocuklarının Durumu 2025: Çocuk Yoksulluğuna Son Vermek Ortak Zorunluluğumuz" başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda, 130'dan fazla düşük ve orta gelirli ülkeden elde edilen verilerden yararlanılarak, eğitim, sağlık, barınma, beslenme, sanitasyon ve su olmak üzere altı kategoride çocukların yoksunlukları ölçülerek çok boyutlu yoksulluğun kapsamı değerlendirildi.

Söz konusu düşük ve orta gelirli ülkelerdeki her 5 çocuktan birinin, yani 417 milyon çocuğun, sağlıkları, gelişimleri ve refahları için kritik öneme sahip en az iki hayati alanda ciddi şekilde yoksunluk çektikleri aktarıldı.

Raporda, 118 milyon çocuğun üç veya daha fazla yoksunluk yaşadığının, 17 milyon çocuğun dört veya daha fazla yoksunlukla karşı karşıya olduğunu gösterdiğinin altı çizildi.

Çocuklar arasında çok boyutlu yoksulluk oranlarının en yüksek olduğu bölgelerin Sahra Altı Afrika ve Güney Asya olduğu belirtilen raporda, örnek olarak Çad’da çocukların yüzde 64’ünün iki veya daha fazla ciddi yoksunlukla, yaklaşık yüzde 25’inin ise üç veya daha fazla ciddi yoksunlukla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda, sanitasyon ihtiyacının en yaygın ciddi yoksunluk olduğuna işaret edilerek, düşük gelirli ülkelerde çocukların yüzde 65'inin, düşük-orta gelirli ülkelerde yüzde 26'sının ve yüksek-orta gelirli ülkelerde de yüzde 11'inin tuvalete erişiminin olmadığı kaydedildi.

Rapor hakkında açıklamada bulunan UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Yoksulluk içinde büyüyen ve iyi beslenme, uygun sanitasyon ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalan çocuklar, sağlıkları ve gelişimleri açısından yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Russell, "Böyle olmak zorunda değil. Hükümetler etkili politikalar uygulayarak çocuk yoksulluğunu sona erdirmeye karar verdiklerinde, çocuklar için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açabilirler." ifadelerine yer verdi.

Hükümetlere ve işletmelere, çocukların temel ihtiyaçlara erişimi ile sağlıklı ve güvende kalmasını sağlamak için çaba göstermesi çağrısında bulunan Russell, "Çocuklara yatırım yapmak, herkes için daha sağlıklı ve daha barışçıl bir dünya yaratır." açıklamasını yaptı.

