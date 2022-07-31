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Dünya

Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 31.07.2022
Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismografi Merkezi, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18:12'de meydana geldiğini kaydetti.

Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı.

İran'ın, depremin merkezine en yakın şehrinin 252 kilometre mesafedeki Sistan-Belucistan eyaletinin Sirkan kenti olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir zararın oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.

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