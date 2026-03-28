Umman’daki Salala Limanı’na İHA'larla saldırı düzenlendi
Umman’daki Salala Limanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.
İstanbul
Umman resmi ajansı ONA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayımlanan haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.
Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.
Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.
Abu Dabi'ye atılan füzeden düşen şarapneller nedeniyle üçüncü yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri, Başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangının çıktığı, yaralı sayısının da 6'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiğini, radar sistemlerinin büyük zarar gördüğünü belirtti.