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Dünya

Uluslararası Demokratlar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Şubesi tarafından başkent Londra'da toplu iftar programı düzenlendi.

Behlül Çetinkaya  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Uluslararası Demokratlar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi

Londra

Londra'daki Aziziye Camisi'nde yapılan iftar programına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova ile Londra'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

İftar programı öncesi konuşan Büyükelçi Ertaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ramazana buruk girildiğini ifade etti.

Türk milletinin, görüş farklılıklarına bakmaksızın zor zamanlarda bir araya geldiğini kaydeden Ertaş, İngiltere'de de Türk toplumunun, Müslüman toplumun ve Britanyalıların bir araya gelerek Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.

Yetimova da konuşmasında Türk derneklerinin yoğun bir çalışmayla yardımlar toplayıp Türkiye'ye gönderdiğini ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de yardımların süreceğini kaydeden Yetimova, iftar programı kapsamında da yardım toplanacağını belirtti.

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