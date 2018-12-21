Avrupa'dan Yemen'e insani yardım kampanyası

KÖLN

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Türk Kızılayı iş birliğiyle, Yemen'e insani yardım kampanyası başlatıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan herkesi Yemen halkına destek olmaya çağırdı.

Yemen’de nüfusun yüzde 60’ına tekabül eden, 22 milyon insanın acil yardım beklediğine işaret eden Bilgi, "11 milyon 300 bin Yemenli çocuk açlık, susuzluk, hastalık ve tıbbi malzeme eksikliği nedeni ile ölümle karşı karşıya ve maalesef Yemen’de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor." dedi.

2015 yılından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce kişinin ise yaralandığını hatırlatan Bilgi, "Çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, büyük bir kriz yaşıyor. Yemen’de insanlık katlediliyor. Bizler Yemen’de insanlığın yok olmasına izin vermemeliyiz. Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut ise herkesi çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Yemenli Müslüman'ın yarasına merhem olmak için bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Aşut, "Gelin, yine hep birlikte, bu sefer elimizi Yemen’e uzatalım. Yemenli kardeşlerimizin yaralarını birlikte saralım. 'Hayırda ikram vakti, hayırda Yemen vakti' diyerek bağışlarımızı yapalım." diye konuştu.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, Ziraat Bank International AG Frankfurt şubesi, DE26 5122 0700 1080 0000 01 numaralı IBAN hesabını kullanabilecekleri bildirildi.



Muhabir: Mesut Zeyrek