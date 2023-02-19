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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler için Almanya'dan gelen yardım treni İstanbul'a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 400 tonluk yardım malzemesini getirmek üzere Almanya'nın Hamburg kentinden yola çıkan tren İstanbul'a ulaştı.

Alper Korkmaz   | 19.02.2023
Depremzedeler için Almanya'dan gelen yardım treni İstanbul'a ulaştı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) öncülüğünde, 14 sivil toplum kuruluşunca toplanan, içerisinde çadır, battaniye, uyku tulumu, jeneratör, elektronik eşya ile temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 18 vagonluk yardım treni öğle saatlerinde Halkalı Tren Garı'na geldi.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yardımları ulaştırmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Daha önce tırlar, uçaklar ve minibüslerle getirdikleri yardımı şimdi de trenlerle taşıdıklarını, bundan sonra nakdi yardımlar üzerinde duracaklarını dile getiren Kuş, "Toplam 18 vagonda bulunan 400 ton yük ile tren bugün buraya geldi. Buradan da Kayseri'ye devam edecek. Orada da trendeki malzemeleri AFAD'a teslim edeceğiz." dedi.

Kayseri'ye gönderilecek yardımların AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde dağıtılması planlanıyor.

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