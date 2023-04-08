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Ramazan 2023

Londra'nın ünlü Royal Albert Konser Salonu'nda toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından Royal Albert Konser Salonu'nun Büyük Sergi Anıtı önünde toplu iftar programı düzenlendi.

Behlül Çetinkaya  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Londra'nın ünlü Royal Albert Konser Salonu'nda toplu iftar programı düzenlendi

LONDRA

"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Ertaş, ramazanın farklılıkların bir kenara konduğu, kopan ilişkilerin yenilendiği ve ilişkilerin güçlendiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Ramazanın dayanışma zamanı olduğuna da işaret eden Ertaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hisleri ramazandan önce yıkıcı deprem zamanında da hissettik. Ramazanı biraz tatsız karşıladık. Hala depremzedeler için dua ediyoruz. Ülkemde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Britanya'daki herkese müteşekkiriz. Ülkemizle, milletimizle çok büyük bir dayanışma gösterdiler. Ülkenin her yerinden gelen insanların yardım malzemelerini paketlediği görüntüleri hiçbir zaman unutmayacağız."

Her gün bir iftar programına katıldığını anlatan Ertaş, Müslümanların Britanya toplumuna entegre olduğunu ifade etti. Ertaş, Açık İftar'ın sponsorlarından birinin de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından King's College London'da doktor olarak görev yapan Abdüllatif Aydın'ın akşam ezanı okumasıyla iftar yapıldı.

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