Dolar
17.93
Euro
18.24
Altın
1,775.36
ETH/USDT
1,880.60
BTC/USDT
23,950.00
BIST 100
2,913.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük’te 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Şehitleri Anma Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi.

Betül Yürük   | 16.08.2022
Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

New York

BM'nin İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezinin açıkladığı verilere göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddeleri ihracatında yüzde 26 ile başı çekti.

1-15 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'nın Odesa, Çornomorsk ve Yuzni/Pivdennyi limanlarından tahıl yüklü 21 gemi çıktı ve bu gemilerde 563 bin tondan fazla tahıl ve diğer diğer gıda maddeleri yer aldı.

Artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Ukrayna'dan şimdiye kadar yapılan tahıl ihracatında Türkiye'yi, yüzde 22 ile İran ve Güney Kore izledi.

Ukrayna tahılının yüzde 8'i Çin, yüzde 6'sı İrlanda, yüzde 5'i İtalya, yüzde 4'ü Cibuti, yüzde 2'si ise Romanya'ya gitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni yapıldı
Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da 'Derin Uğultu' belgeseli gösterildi

Benzer haberler

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM'nin yeniden yapılandırılması çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM'nin yeniden yapılandırılması çağrısı
Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti

Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet