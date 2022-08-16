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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Kovid-19 virüsüne yakalandığı belirtildi.

Islam Doğru   | 16.08.2022
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı

New York

Jill Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, ailesiyle Güney Carolina’da tatilde bulunan first lady Jill Biden'e yapılan rutin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Jill Biden’ın virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı bildirildi.

Bugün öğleden sonra başkente dönen Başkan Joe Biden, kendisini karşılayan medya mensuplarına, eşinin kendini iyi hissettiğini ve bir süre karantinada kaldıktan sonra Beyaz Saray’a döneceğini söyledi.

Başkan Biden’a yapılan Kovid-19 testi negatif çıkarken, eşinin durumundan dolayı ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Biden’ın da 22 Temmuz’da Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Ancak 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra Kovid-19 testleri negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos’ta karantinadan çıkmıştı.

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