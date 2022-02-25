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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Ömer Tuğrul Çam   | 25.02.2022
Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Temsilci Borrell, "Kabul edilemez bu saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak için koordinasyon içinde olmak üzere mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin detayı hakkında bilgi verilmedi.

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