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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Papa, Rusya Büyükelçiliğine giderek savaşa dair endişelerini belirtti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine bizzat giderek, Büyükelçi'ye Ukrayna'daki savaşla ilgili endişelerini iletti.

Barış Seçkin   | 25.02.2022
Papa, Rusya Büyükelçiliğine giderek savaşa dair endişelerini belirtti

Roma

Vatikan resmi yayın organlarından Vaticannews sitesindeki haberlere göre, Papa Franciscus, Ukrayna'daki savaşla ilgili endişelerini belirtmek üzere öğlen saatlerinde bizzat Conciliazione Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine gitti.

Papa, burada yarım saatten fazla kaldı ve Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'e endişelerini aktardı.

Papa Franciscus'un bu hareketinin, teamüllerin dışında bir adım olduğu yorumları yapıldı.

Diğer yandan Katoliklerin ruhani lideri, 2 Mart’ta Ukrayna için barış duası etkinliği yapacağını açıklamıştı ancak Vatikan, dizindeki rahatsızlık sebebiyle Papa’nın bu etkinliğe katılamayacağını bildirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili dün, dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaracak bir bilgelik için iyi niyete ve müzakereye halen yer olduğunu ifade etmişti.

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