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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da askerler, Zaporijya yönünde yoğun savaş eğitiminden geçiyor

Ukrayna'da Zaporijya yönünde Ukrayna ordusunda yer alan askerlere çeşitli taktiklerle yoğun savaş eğitimi veriliyor.

Ekip  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Ukrayna'da askerler, Zaporijya yönünde yoğun savaş eğitiminden geçiyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Zaporijya

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 24 Şubat 2022'den beri devam ederken Zaporijya yönündeki cephe yakınlarında oluşturulan askeri eğitim merkezinde faaliyetler sürüyor.

Bölgede konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 108. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı merkezde Ukraynalı askerler, çeşitli silahlarla atış yaparak ve siperlerde savaş taktikleri kullanarak yoğun eğitimden geçiyor.

Eğitim kapsamında savaş yeteneklerini güçlendiren askerlerin bazıları orduya yeni katılırken, diğerleri ise çatışmaların sürdüğü bölgelerde görev yapıyor.

Bölgede bulunan AA ekibi, savaş eğitimi sürecini görüntüleyerek askeri yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

"Eğitim kapsamında öğretilen unsurlar askerlerin hayatını koruyacak"

108. Bölgesel Savunma Tugayı'nda subay Sergiy Meşko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, standart operasyonel süreci kapsamında askerlere eğitim verildiğini belirterek, "Askerlerin eğitimden geçmesi bizim için önemli. Eğitimi veren çeşitli birliklerin başındaki çavuşlara güveniyoruz. Eğitim kapsamında öğretilen unsurlar askerlerin hayatını koruyacak ve savaştaki hedefleri yerine getirmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim kapsamında askerlere çeşitli savaş taktikleri gösterildiğini aktaran Meşko, "Siperlerde savaş taktiği öğretiliyor. Askerler 2 grup şeklinde bu taktiği uyguluyor. Gruplardan biri siperi savunurken diğeri ele geçirmeye çalışıyor. Bu esnada karşılaşabilecekleri çeşitli engeller de askerlere gösteriliyor. Diğer yandan askerler, büyük kalibreli Browning tüfeği ve kapalı pozisyonlarda çeşitli tüfeklerle atış yapıyor. Bunlar, standart operasyonel sürecin unsurlarıdır." diye konuştu.

Eğitimin önemine işaret eden Meşko, askerlerin ileride öğrendikleri taktikleri çatışma alanında kullanabileceklerini dile getirerek, "Askerlerin morali yüksek. Çünkü onlar kendi topraklarını savunuyor. Askerlerimiz ne için savaştığını biliyor. Arkamızda ailelerimiz var. Görevimiz de askerlerin yeteneklerini tespit ederek savaş esnasında ordu için yararlı olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Subay Meşko, yeni bir Ukrayna ordusu inşa etme yönünde adımlar attıklarını ve bunun için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"Askerlerin, ölmemesi için sürekli hazırlıklı olunması gerekiyor"

Eğitim veren Ukraynalı "Svat" kod adlı asker de çatışmalarda yer alan askerlerin savaş yeteneklerini kaybetmemek için sürekli eğitim görmesi gerektiğini belirterek, "Savaşta her askerin iki yolu var: ya savaşıyor ya da ölüyor. Askerlerin, ölmemesi için sürekli hazırlıklı olunması gerekiyor." dedi.

Bazı askerlerin eğitim sürecinde hatalar yaptığını, ancak bunların tekrar edilmemesinin gerektiğini vurgulayan Svat, şu şekilde devam etti:

"Siperlerdeki savaş taktiğinin en önemli unsuru askerler arasındaki iletişim. Eğer askerler kendi aralarında iletişim kuramıyorsa, emir veremiyorsa ve süreci yönetemiyorsa hedefe varamazlar. Herkesin ne yaptığını bilmesi, hareket etmesi gerekiyor. Yerinde durdun mu ölürsün. Askerlerin kendilerinden ve attıkları adımlardan emin olması gerekiyor. Emin olan şehri ele geçirir. Eğitim de savaş esnasındaki görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor."

Kendisinin Donetsk bölgesindeki çatışmalarda yer aldığını aktaran Svat, savaş esnasında edindiği deneyimlerini askerlere aktardığını dile getirdi.

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