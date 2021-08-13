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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunuyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
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Dünya

Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 6 uçuş yaparak Isparta'da yangından etkilenen bölgelere 48 ton su boşalttığı bildirildi.

Talha Yavuz   | 13.08.2021
Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor

Kiev

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 119 uçuşta 952 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün 6 uçuşta Isparta çevresinde yangından etkilenen bölgelere 48 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

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