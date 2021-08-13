Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor
Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 6 uçuş yaparak Isparta'da yangından etkilenen bölgelere 48 ton su boşalttığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 119 uçuşta 952 ton su boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün 6 uçuşta Isparta çevresinde yangından etkilenen bölgelere 48 ton su attığı belirtildi.
Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.