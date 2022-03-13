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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Davit Kachkachishvili   | 13.03.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.

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