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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov'a Kiev'e desteğin süreceğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mehmet Alaca  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov'a Kiev'e desteğin süreceğini söyledi

Ankara

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın, dünkü telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşındaki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD ile yaklaşık 50 müttefik ve ortaktan oluşan koalisyonumuzun, Rus saldırganlığına karşı devam eden mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi." denildi.

Austin ve Umerov'un, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilave ulusal güvenlik tasarısının acilen geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, bakanların konuya ilişkin yakın temasta kalma sözü verdikleri belirtildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Umerov, Austin'i savaş alanındaki mevcut durum hakkında bilgilendirdiklerini ifade ederek, ABD'li mevkidaşıyla "verimli bir" haftalık görüşme yaptığını belirtti.

Ukrayna ve İsrail'e ilave askeri yardımlar öngören 95 milyar dolarlık paket, Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmiş; Meclis Başkanı Mike Johnson, söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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