Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,428.10
BTC/USDT
62,278.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürdü.

Ali Cura  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Moskova

Medvedev, sosyal medya hesabından, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek için Kırım Köprüsü'nü Taurus füzelerinin imha edip edemeyeceğine ilişkin geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini savunan Medvedev, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etti.

Medvedev, "Scholz'a gelip şöyle diyecekler: Sayın Şansölye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması yer alıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu konuşmalarla ilgili Moskova'nın Berlin'den açıklama talep ettiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu durumu bir yandan "şaşırtıcı" olarak nitelemiş, diğer yandan "NATO'daki meslektaşlarının bilerek yalan söylediklerini" ifade etmişti.

Almanya Savunma Bakanlığının da söz konusu ses kaydının nasıl ele geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarılmıştı.

Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı
Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık: İsrail, 76 yıldan daha uzun bir süredir Filistin halkını öldürüyor
YÖK Başkanı Özvar, bilim diplomasisinin önemini anlattı
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini yaptı
Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

Benzer haberler

Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Avrupa'da Filistin’e destek gösterileri sürüyor

Scholz, Alman subaylarının ses kaydının Rusya'da yayınlanması olayının hızla aydınlatılacağını belirtti

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için UAD'de dava açtı

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için UAD'de dava açtı
Almanya'nın en büyük şehir sarayı: "Residenz Muenchen"

Almanya'nın en büyük şehir sarayı: "Residenz Muenchen"
Nikaragua, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de dava açtı

Nikaragua, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de dava açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet