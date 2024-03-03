Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,423.00
BTC/USDT
62,222.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma "Yeter" derken, ateşkes görüşmelerinin sürmesini teşvik ettiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi

Roma

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

Papa Franciscus, "Halihazırda süren düşmanlıklardan ötürü Filistin ve İsrail halklarının acılarını her gün kalbimde taşıyorum. Binlerce ölü ve yaralı, yerinden edilmiş insan var, yıkım var ve bu durum, acıya yol açıyor. Geleceklerinin tehlikeye girdiğini gören küçük ve savunmasız insanlar üzerinde korkunç sonuçlar doğuruyor." diye konuştu.

Bu şekilde daha iyi bir dünya kurulup kurulmayacağını sorguladığını anlatan Papa, "Gerçekten bu şekilde barışa ulaşabileceğimizi düşünüyor muyuz? Lütfen durun! Hepimiz şunu söylüyoruz: Yeter artık lütfen." dedi.

Papa Franciscus, şöyle devam etti:

"Rehinelerin hemen serbest bırakılması ve onların sevdiklerine geri dönebilmesi, sivil halkın gerekli ve acil insani yardıma güvenli şekilde ulaşabilmesi için Gazze'de ve tüm bölgede derhal ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin devam etmesini teşvik ediyorum."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 419 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihat mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı
Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık: İsrail, 76 yıldan daha uzun bir süredir Filistin halkını öldürüyor
YÖK Başkanı Özvar, bilim diplomasisinin önemini anlattı
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini yaptı
Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

Benzer haberler

New York Times: 118 Gazzelinin öldürüldüğü saldırıda yardım konvoyunu İsrail organize etti

New York Times: 118 Gazzelinin öldürüldüğü saldırıda yardım konvoyunu İsrail organize etti

İsrail saldırısında iki bebeğini kaybeden Filistinli anne: Çocuklarıma doyamadım

İsrail, Batı Şeria'da şubat ayında Filistinlilere ait 51 yapıyı yıktı

Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi

Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor: ABD'de bazı siyasiler Güney Afrika'ya karşı olumsuz bir pozisyon aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor: ABD'de bazı siyasiler Güney Afrika'ya karşı olumsuz bir pozisyon aldı
Refah'taki Filistinliler savaşın karanlığını ramazan fenerleriyle aydınlatıyor

Refah'taki Filistinliler savaşın karanlığını ramazan fenerleriyle aydınlatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet