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Ekonomi

Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bu ülkede düzenlenen zirvede görüştü.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, dün gece saatlerinde yurda döndü.

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