Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,551.50
BTC/USDT
63,197.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'den zorunlu karşılık adımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attı.

Yıldız Taşdelen Erli  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
TCMB'den zorunlu karşılık adımları

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı.

TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
DMM'den "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne yönelik haberlere ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar, Sakaya Gaz Sahası'na yurt dışından ortaklık talepleri geldiğini bildirdi
Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Benzer haberler

TCMB'den zorunlu karşılık adımları

TCMB'den zorunlu karşılık adımları

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 327 milyar 829 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

Tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 2,4 arttı

Tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 2,4 arttı
TCMB, 20 Eylül ve 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB, 20 Eylül ve 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı
TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet