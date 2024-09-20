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Ekonomi

ABD'den batarya üretimini desteklemeye 3 milyar dolardan fazla kaynak

ABD yönetimi, ülkedeki batarya üretim sektörünü desteklemek amacıyla 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
ABD'den batarya üretimini desteklemeye 3 milyar dolardan fazla kaynak

New York

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapında gelişmiş bataryalar ve pil malzemelerinin üretimini artırmak için 14 eyalette 25 projenin seçildiği duyuruldu.

Bunun için 3 milyar doların üzerinde bütçe ayırıldığı ilan edilen açıklamada, seçilen projelerin 12 bin kişilik istihdamı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu projeler kapsamında batarya sınıfı işlenmiş kritik mineraller, batarya bileşenleri, batarya üretimi ve geri dönüşümü için yeni yerel tesislerin kurulacağı ifade edilerek, destek programı aracılığıyla pil üretimi ve geri dönüşümü için toplam 16 milyar dolarlık yatırım yaratılacağı vurgulandı.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede imalat sektöründe bir canlanmanın ortasında olduklarını belirtti.

Granholm, "ABD'yi gelişmiş pil üretiminin ön saflarına taşıyarak yüksek ücretli işler yaratıyor, küresel ekonomik liderliğimizle iç enerji güvenliğimizi güçlendiriyoruz ve tüm bunları yaparken temiz enerji dönüşümünü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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