Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,573.60
BTC/USDT
38,997.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde de devam ederken, çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi sürüyor.

Mustafa Deveci   | 13.03.2022
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

Ankara

Başkent Kiev yakınlarındaki Buça'da mahsur kalan siviller, özel araçları ve bölgeye gönderilen çok sayıda otobüsle tahliye edildi.

Özel araçlarıyla bölgeden kaçan sivillerin araçlarının camına yapıştırdıkları kağıtlara "çocuk", "tahliye" yazdıkları görüldü.

Araçlardan bazılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı gözlendi.

Ukrayna güvenlik güçleri, "Rus sabotajcıların" başkente girmesini önlemek için özel araçlarıyla tahliye edilenlere kimlik kontrolü yaptı. Özel araçlarıyla gelenler kimlik kontrolünün ardından Kiev'e giriş yaptı.

Araçları olmayanlar ise Ukrayna yönetimince bölgeye gönderilen otobüslerle tahliye edildi.

Kiev yakınlarındaki tahliye noktasına ulaşan Ukraynalılardan bazıları, yaşadıkları stres nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.

Tahliye edilenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.

Otobüsle tahliye edilen 73 yaşındaki Ludmila, tahliye noktasında ulaşınca gözyaşlarını tutamadı.

Çatışmalarda kendi evinde herhangi bir hasar oluşmadığını belirten Ludmila, "Evime bir şey olmadı ama yakındaki Yablonka tamamen yok edildi. Sokaklarda çok sayıda ceset var. Sivillerin psikolojisi bozuldu. İşgal altında gibiydik." dedi.

Ludmila, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Buça'daki evinde kaldığını ve evinde sığınak bulunmadığını ifade etti.

Tahliye haberini duyduktan sonra evinden ayrılarak buraya geldiğini belirten Ludmila, "Çocuklarım yurt dışında ve çok endişelilerdi. Ne su ne gaz ne de elektrik vardı. Korkunçtu." diye konuştu.

Çatışmaların etkisini üzerinden atamayan Ludmila, nereye gideceğini ve ne yapacağını bilmediğini sözlerine ekledi.

Ukraynalı dernekler tarafından getirilen yemek ve içecekler tahliye noktasında sivillere ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde azaldı
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

Kuleba'dan yabancı savaşçılara 'Rus ordusuna katılmayın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor
Almanya’da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı

Almanya’da Ukrayna ile dayanışma gösterisine binlerce kişi katıldı