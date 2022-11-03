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Dünya

AB'den Türkiye ve BM'ye "tahıl koridoru" teşekkürü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolleri dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'ye şükranlarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.11.2022
AB'den Türkiye ve BM'ye "tahıl koridoru" teşekkürü

Brüksel

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine dönme kararındaki rolleri dolayısıyla BM ve Türkiye'ye müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

Gıdanın asla bir savaş silahı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Borrell, Rusya'yı küresel gıda krizini tetiklemekle suçladı. Borrell, tahıl ihracatının krizi önlemede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Borrell, tüm tarafları Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını yenilemeye davet etti.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

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